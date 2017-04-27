واصل رجال مباحث التموين بمحافظة الغربية، الحملات التموينية التي استهدفت الرقابة على الأسواق، وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 74 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات (6،640 طن قمح، 3،500 طن دقيق، 2،640 طن منظفات، 3633 قطعة حلوى)، وتحرر محضر لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.