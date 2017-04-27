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ضبط 86 قضية تموينية متنوعة في القاهرة
27
ابريل
2017
22:45 PM
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وجه رجال مباحث التموين بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري
وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 86 قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات «35،650 طن سكر- 1،600 طن زيت طعام- 3،650 طن أرز- 5،500 طن دقيق»، وتحرر محضر لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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