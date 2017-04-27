لقي أمين الشرطة حسن محمد مصرعه عقب أن صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره طريق الفيوم العام، وجرى نقله إلى مشرحة أحد المستشفيات

وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد بوقوع حادث طريق بدائرة القسم.بالانتقال والفحص تبين لرجال المرور أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، بفحص هوية المتوفى تبين أنه أمين شرطة يدعى حسن محمد من قوة مديرية أمن الجيزة، وضبطت الأجهزة الأمنية سائق السيارة المتسبب في الحادث.وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.