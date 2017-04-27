وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 7 قطعة سلاح ناري وذخائر للمضبوطات «3 بنادق خرطوش، و3 فرد خرطوش، طبنجة، 57 طلقة نارية مختلفة الأعيرة»، و25 قضية مخدرات بمضبوطات «1،165 كيلو حشيش، 360 جراما هيروين، 2425 قرصا مخدرا»، و60 متهما بحوزتهم 60 قطعة سلاح أبيض، و20 قضية مصنفات متنوعة، وتنفيذ 2500 حكم قضائي.واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.