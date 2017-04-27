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النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهمين بقتل تاجر سيارات بأبوالنمرس
أمرت نيابة أبو النمرس بانتداب الطب الشرعى، لبيان سبب وفاة تاجر سيارات لقي مصرعه على يد عاطلين بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة
كما تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب من جهودها لضبط العاطلين المتهمين.وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد خالد قرقورة مأمور مركز شرطة أبو النمرس، والمقدم سمير رفعت نائب المأمور بالعثور على جثة تاجر سيارات مقتولًا أمام منزله.بالانتقال والفحص تبين للمقدم هانى عكاشة رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمد خليل، أن الجثة لتاجر سيارات، وأنه أثناء نزوله من منزله، طلب من زوجته إحضار مفتاح سيارته، وعندما عادت وجدته غارقًا في دمائه، بعدما اعتدى عليه متهمان بسلاح أبيض.واتهمت زوجته شخصين بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات ثأرية قديمة بين عائلة زوجها وعائلة المتهمين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بقرارها المتقدم.
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