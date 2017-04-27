تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من القبض على عاطلين وربة منزل بحوزتهم كمية من المواد المخدرة

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام عاطلين وربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، للتحري من صحة المعلومات، تبين من صحتها.وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن ضباط المباحث من ضبط عاطلين وربة منزل بحوزتهم (110 جرامات هيروين، 500 قرص مخدر، وبندقية آلية، 137 طلقة نارية).وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.