اخبار مصر
-
رياضة
- إيناسيو يوجه رسالة لـ«ستانلي» بعد أنباء رحيله عن الزمالك
- بالصور.. حشود من جمهور الزمالك لاستقباله في المنصورة
- شارابوفا تجتاز مكاروفا وتبلغ دور الثمانية في شتوتجارت
- حسن شحاتة يتقدم باستقالته عقب الخسارة من التعدين
- إصابه كريم نيدفيد فى تدريب الأهلى
- النصر ينتزع فوزا صعبا أمام بتروجيت في محاولة للهروب من القاع
- الجبلاية يحسم موعد عموميته بعد استشكال مايو
- استقالة حسن شحاتة من تدريب بتروجت
- إصابة كريم نيدفيد في مران الأهلي المسائي
- أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي المسائي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
27
ابريل
2017
19:46 PM
بواسطة
أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث طريق بالصف، وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد السيارة ونتيجة للسرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت السيارة، ما أسفر عن وقوع تلك الإصابات. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع