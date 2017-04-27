أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث طريق بالصف، وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد السيارة ونتيجة للسرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت السيارة، ما أسفر عن وقوع تلك الإصابات. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.