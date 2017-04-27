موسكو (رويترز) - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الخميس كوريا الشمالية وغيرها من الدول إلى تجنب أي سلوك أو خطاب قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المرتبط ببرنامج بيونج يانج النووي.

وقال الزعيمان في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاتهما في موسكو إنهما اتفقا على التعاون الوثيق للسعي من أجل تخفيف التوتر المتعلق بكوريا الشمالية.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي إنه يرغب في استئناف المحادثات السداسية الخاصة بكوريا الشمالية.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)