اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك والإنتاج يتعادلان 1-1 في دوري الجمهورية 2002
- إنبي 2002 بطلا لدوري الجمهورية بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي
- شريف إكرامي ينتظم في تدريبات حراس الأهلي
- عمرو وردة يقود هجوم باوك أمام باناثينايكوس في كأس اليونان
- بتروجت يتعادل سلبيا أمام النصر للتعدين بالشوط الأول
- بالأسماء.. قائمة حكام مونديال القارات «روسيا 2017»
- «النوبي 98» يفوز على «أبو السعود» بثنائية في تصفيات القاهرة
- مران الأهلي- أكرم ينتظم.. و حجازي يواصل التأهيل
- مران الزمالك- أسامة إبراهيم يتغيب عن التدريبات قبل مواجهة طنطا
- بركات يعلن خوضه انتخابات الأهلي حال ترشح الخطيب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
متحدثة: رئيسة وزراء بريطانيا أحيطت علما بحادث وستمنستر
27
ابريل
2017
18:22 PM
بواسطة
لندن (رويترز) - قالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا يوم الخميس إنها أحيطت علما بتطورات الحادث المتعلق باعتقال رجل يحمل سكاكين بتهمة الإرهاب على مقربة من البرلمان.
وقالت المتحدثة باسم ماي في إفادة صحفية "هذه عملية تقوم بها الشرطة ومازالت مستمرة ونحن نتابعها. أبلغ المسؤولون رئيسة الوزراء، كما هو متوقع، وسيتم إبلاغها بأي جديد مثلما يجري عادة في أحداث مماثلة."
وأكدت المتحدثة أن ماي لم تكن في مقر سكنها في 10 داوننج ستريت وقت وقوع الحادث.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع