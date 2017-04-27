لندن (رويترز) - قالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا يوم الخميس إنها أحيطت علما بتطورات الحادث المتعلق باعتقال رجل يحمل سكاكين بتهمة الإرهاب على مقربة من البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم ماي في إفادة صحفية "هذه عملية تقوم بها الشرطة ومازالت مستمرة ونحن نتابعها. أبلغ المسؤولون رئيسة الوزراء، كما هو متوقع، وسيتم إبلاغها بأي جديد مثلما يجري عادة في أحداث مماثلة."

وأكدت المتحدثة أن ماي لم تكن في مقر سكنها في 10 داوننج ستريت وقت وقوع الحادث.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)