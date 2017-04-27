لندن (رويترز) - قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس إنها ألقت القبض على رجل بحوزته سكاكين في شارع وايتهول الذي يوجد به عدة وزارات حكومية في وسط لندن ووضعته قيد الاحتجاز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن الرجل محتجز للاشتباه بأنه كان يعد لهجوم إرهابي.

وقالت شرطة لندن في بيان "ألقي القبض على رجل في وايتهول بعد ظهر اليوم في الساعة 14:22 دقيقة تقريبا عقب استيقافه وتفتيشه في إطار عملية جارية حاليا".

وأضاف البيان أن الشرطة "ألقت القبض على الرجل، وهو في أواخر العشرينات من العمر، للاشتباه في حيازته لسلاح هجومي والاشتباه في وجود تكليف وإعداد وتحريض على أعمال إرهابية. وعثر معه على سكاكين".

وألقى ضباط مسلحون القبض على الشاب في شارع البرلمان الواقع على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ولم يصب أحد في الحادث وقالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنها أحيطت علما بتطورات الحادث.

وأضافت المتحدثة قائلة في إفادة صحفية "هذه عملية تقوم بها الشرطة وما زالت مستمرة ونحن نتابعها. أبلغ المسؤولون رئيسة الوزراء، كما هو متوقع، وسيتم إبلاغها بأي جديد مثلما يجري في العادة في أحداث مماثلة."

ويأتي الحادث بعد شهر على قيام مهاجم بريطاني يقود سيارة بصدم حشد من المارة على جسر وستمنستر ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هناك قبل أن يترجل ويطعن شرطيا حتى الموت في حرم البرلمان.

وعرضت صور لرويترز ضباطا يقفون بجوار اثنين من السكاكين على الأقل على الأرض.

وأغلق ضباط مسلحون المنطقة. وشاهد صحفي ومصور من رويترز الشرطة وهي تقتاد رجلا أسمر البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. وبدا أن يده اليمنى كانت ملفوفة بضمادة.

وقالت الشرطة إنها تحتجز الرجل في قسم للشرطة بجنوب لندن.

وقال بيان الشرطة "المخبرون من قيادة مكافحة الإرهاب يواصلون تحقيقاتهم ولا يوجد تهديد مباشر معروف بعد القبض عليه".

(إعداد داليا نعمة ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)