قررت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود البرايرى وسكرتارية محمد أبو زيد، مد أجل الحكم على الفنانة سما المصرى، لاتهامها بسب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة إلى جلسة 17 مايو

وكان ياسر قنطوش المحامى، وكيلًا عن الفنان مصطفى كامل، أقام جنحة مباشرة قيدت برقم 297 سنة 2017، اتهم فيها سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ|سما المصرى، بسب وقذف موكله، ونشر أخبار كاذبة ضده، لتشويه سمعته، من خلال برنامج |الحريم أسرار| مع الفنان أمير كرارة والمذاع على فضائية |ten|.