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تجديد حبس 8 من أعضاء ألتراس أهلاوي بتهمة التحريض على التظاهر
27
ابريل
2017
17:45 PM
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، تجديد حبس ٨ من أعضاء رابطة |ألتراس أهلاوي| ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر
ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبوضيف للمتهمين اتهامات لهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (ألتراس أهلاوي)، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة، وحيازة مفرقعات والتحريض على التظاهر في ذكرى مذبحة بورسعيد.وكشف المحامي محمد رشوان أن الأحراز في القضية مطبوعات للأهلي وشماريخ وطبلة.واستمعت النيابة لأقوال عدد من رؤساء أقسام المباحث لبيان تفاصيل واقعة الضبط والاتهامات الموجهة للشباب.
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