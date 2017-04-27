قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، تجديد حبس ٨ من أعضاء رابطة |ألتراس أهلاوي| ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر