اخبار مصر
-
رياضة
- تقديم موعد لقاء شباب القناة والمقاولون في دوري الجمهورية
- بالصور.. لاعبو ريـال مدريد يستعدون لموقعة فالنسيا
- مدرب المنتخب يتحدث عن مواجهة تونس بعد تولي معلول مهمة التدريب
- نبيل معلول مدربا للمنتخب التونسي
- ننشر مواعيد الجولتين 27 و28 في الدوري بعد تعديل مواعيدها
- الزمالك يوضح سبب استبعاد أيمن حفني من مباراة طنطا
- دجلة يكرم لاعبيه بعد بطولة الجمهورية للتنس
- هل يعتذر الزمالك عن البطولة العربية؟.. أحمد مرتضى يجيب
- قائمة الزمالك .. انضمام جعفر واستبعاد حفني من مواجهة طنطا
- إيناسيو يطلب تقريرا عن المصابين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إخلاء سبيل صاحبي جرافيتي «هل حضنت ابنتك» بضمان محل إقامتهما
27
ابريل
2017
16:46 PM
بواسطة
أمرت نيابة العجوزة، بإخلاء سبيل المصور الصحفي محمود نصر، ورسام الجرافيتي محمد طاهر، بضمان محل إقامتهما، بعد رسمهما جرافيتي |هل حضنت ابنتك اليوم| على الجدران
وكشفت التحقيقات الأولية، أن مباحث العجوزة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية شاهدت شخصين أحدهما يرسم جرافيتي على أحد جدران الشارع، وتبين أنهما مصور صحفي، وشاب آخر أطلق مبادرة تدعو للترابط الأسري بعنوان |هل حضنت ابنك اليوم|.وقال مصدر أمني، إنه تم ضبط الشابين واقتيادهما إلى قسم العجوزة، وتبين أن صاحب المبادرة مطلوب في 3 أحكام، فحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق معهما بتهمة إتلاف المال العام والكتابة على الجدران بدون ترخيص.وأقر الشابان أمام النيابة برسم وكتابة الجرافيتي على الحائط كنوع من الدعوة للترابط الأسري.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع