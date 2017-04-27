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قاض بمجلس الدولة: ضياع هيبة البرلمان بتمرير قانون السلطة القضائية
27
ابريل
2017
16:46 PM
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قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إن مصر من أوائل دول العالم في النظام البرلماني، سواء في صورته التقليدية أو عن طريق المجالس النيابية
وأضاف عبدالوهاب لـ|فيتو| أن المجالس النيابية تختص بالحد من سلطة الحاكم ضد المحكومين، ورعاية مصالح الشعب، ومن هنا تأتي هيبة هذه المجالس وقدسيتها في أداء رسالتها السامية.وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ برلمانات العالم أن يتطوع المجلس النيابي لإعطاء رئيس الجمهورية تفويضًا لم يطلبه، مشيرا إلى أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعد بمثابة امتهان للبرلمان وضياع لهيبته وقدسيته وسقطة له لن يغفرها التاريخ.
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