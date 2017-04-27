تصحيح رسمي-أنقرة تعبر عن حزنها لموسكو بعد اصطدام سفينة روسية بسفينة أخرى

(لتوضيح عدم إجراء اتصال هاتفي مباشر بين رئيسي وزراء تركيا وروسيا)

أنقرة (رويترز) - قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الخميس إن مستشاري يلدريم تحدثوا إلى نظرائهم الروس للتعبير عن حزن أنقرة لاصطدام سفينة روسية بسفينة أخرى قبالة ساحل تركيا المطل على البحر الأسود.

وذكرت هيئة سلامة السواحل التركية أن السفينة الروسية غرقت بعدما اصطدمت بسفينة ماشية ترفع علم توجو.

وأشارت إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة وعددهم 78.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)