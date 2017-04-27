اسطنبول (رويترز) - قالت هيئة سلامة السواحل التركية إن سفينة روسية غرقت بعدما اصطدمت بسفينة تحمل ماشية وترفع علم توجو يوم الخميس.

وأضافت أنه تم إجلاء طاقم السفينة المكون من 78 شخصا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)