أعلنت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها أن عدد الضحايا جراء الحرب في أفغانستان انخفض خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما وصف بأنه انخفاض نادر من نوعه.

وأوضحت المنظمة فى تقرير لها بثته شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، اليوم الخميس، أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الصراع في أفغانستان منذ يناير وحتى مارس الماضي بلغ 715 قتيلا و1466 مصابا، مشيرة إلى أن فرار قرابة نصف مليون مواطن من مناطق القتال العام الماضي قد يكون سببا رئيسيًا خلف ذلك الانخفاض.

وأضاف التقرير أنه رغم ذلك الانخفاض في عدد الضحايا بشكل عام، إلا أن الشهور الثلاثة الأولى شهدت أيضًا ارتفاع عدد الضحايا من النساء بنسبة 24% وزيادة عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 3%، مشيرًا إلى أن 62% من الخسائر البشرية هذا العام تسببت بها الجماعات المعادية للحكومة مثل «داعش» و«طالبان».

يذكر أن، عام 2016 كان العام الأكثر فتكا بالنسبة لضحايا الحرب من المدنيين في أفغانستان إذ تشير الإحصاءات إلى مقتل 3498 شخصا وإصابة 7920 آخرين.