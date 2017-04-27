اخبار مصر
-
رياضة
- مسؤول: اتجاه لإقامة كأس كوبا أمريكا بمشاركة 16 منتخبا
- ماير يطلب مد فترة تواجد مروان محسن في ألمانيا
- بعد موافقة الأمن.. الأهلي يعلن ملعب مبارياته الافريقية وعدد الجماهير
- تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري الممتاز
- الزمالك يستقر على تغيير ملعبه في دوري الأبطال
- اليوم.. منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا للإمارات
- «مصيلحي» يطمئن على لاعب طائرة الأهلي قبل جراحة الصليبي
- مدرب الأهلي: الأجهز فنيا سيحجز بطاقة التأهل بدوري الأبطال
- لجنة الإحصاء بالأهلي تجتمع لبحث تقاريرها الفنية
- الأهلي: وفد من «شون كلينيك» الألمانية يلقي محاضرات طبية غدا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اعتقال 25 شخصا في تركيا للاشتباه بصلتهم بـ«جولن»
27
ابريل
2017
13:15 PM
بواسطة
أعلن مكتب حاكم مدينة غازي عنتاب التركية، اليوم الخميس، اعتقال 25 شخصا يشتبه بصلتهم بالسياسي فتح الله جولن.
وأوضح المكتب، في بيان أوردته شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، أن السلطات نفذت أكثر من 70 مداهمة بهدف ضبط 106 أشخاص من أتباع جولن على خلفية اتهامهم بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة وتجنيد أعضاء لها، لافتًا إلى أن عددا من المشتبه بهم لا زالوا هاربين فيما يتواجد عدد آخر خارج البلاد.
كانت الشرطة التركية أطلقت أمس الأربعاء، عمليات متزامنة في جميع أنحاء البلاد واحتجزت قرابة 1000 شخص يشتبه في أن لهم صلات بجولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بالبلاد في يوليو العام الماضي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع