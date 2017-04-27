أعلن مكتب حاكم مدينة غازي عنتاب التركية، اليوم الخميس، اعتقال 25 شخصا يشتبه بصلتهم بالسياسي فتح الله جولن.

وأوضح المكتب، في بيان أوردته شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، أن السلطات نفذت أكثر من 70 مداهمة بهدف ضبط 106 أشخاص من أتباع جولن على خلفية اتهامهم بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة وتجنيد أعضاء لها، لافتًا إلى أن عددا من المشتبه بهم لا زالوا هاربين فيما يتواجد عدد آخر خارج البلاد.

كانت الشرطة التركية أطلقت أمس الأربعاء، عمليات متزامنة في جميع أنحاء البلاد واحتجزت قرابة 1000 شخص يشتبه في أن لهم صلات بجولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بالبلاد في يوليو العام الماضي.