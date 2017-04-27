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135 قتيلا و64 مصابا حصيلة هجوم القاعدة العسكرية الأفغانية
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الحصيلة النهائية لضحايا هجوم حركة طالبان على لواء عسكري شمال أفغانستان، هي مقتل 135 شخصًا معظمهم من العسكريين وإصابة 64 آخرين.
وذكرت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء «خامه برس» الأفغانية اليوم الخميس، أن من بين القتلى 10 ضباط و26 رقيبا و94 جنديا و5 مدنيين، وذلك في هجوم الجمعة الماضية على لواء «شاهين» 209 بولاية بلخ شمال البلاد.
وأشار المتحدث باسم الوزارة دولت وزيري، إلى أن المصابين بينهم ضابطان و15 رقيبا و47 جنديا، مؤكدًا أن فريق البحث أجرى تحقيقا عميقا للتأكد من عدد القتلى والمصابين.
وأوضح وزيري أن الوزارة أعلنت في البداية أن عدد القتلى يبلغ 100 شخص، لأن أغلب الضحايا كانوا يرتدون ملابس مدنيين ومعظمهم لم يمكن التعرف عليه.
يذكر أن، الجمعة الماضية، دخل 10 من عناصر طالبان متخفين في زي عسكري إلى لواء شاهين وقت صلاة الجمعة، وقام اثنان منهم بتفجير نفسيهما ، بينما شرع الآخرون في إطلاق النار بشكل عشوائي على الجنود.
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