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نيابة النقض توصي بتأييد حبس «دومة» 3 سنوات في «إهانة القضاء»
أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بتأييد سجن الناشط أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، ورفض الطعن
ودفع خالد خالد المحامي بأن الحكم الطعين أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم، حيث كان القاضي خصمًا وحكمًا في ذات الدعوى، إلى جانب القصور في التسبيب لعدم توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته المستشار محمد ناجي شحاتة.وكان دومة سأل المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| من عدمه فأجاب القاضي: |فيس بوك ده شغل الناس اللي انت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك|.وأضاف دومة: |أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على فيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة|، مشيرًا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناءً عليه أصدر |شحاتة| حكمه المتقدم.وجاء الحكم خلال محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|أحداث مجلس الوزراء|.
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