كانت نيابة شمال الجيزة الكلية أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد تحقيقات استمرت نحو عام، وكشف التحقيقات أن أمين الشرطة «وائل.م»، استأجر شقة بنظام القانون الجديد بعقار يملكه المجني عليه بإمبابة، تأخر في سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجني عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز أمين الشرطة عن السداد.وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين استخدموا حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى «حنان»، على استدراج التاجر للشقة وإغوائه وبالفعل استجاب المجني عليه.وذكرت التحقيقات أن المجني عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، وأطلق عليه رصاصة من سلاحه الميري أودت بحياته في الحال، ثم اتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار بإلقائها بنهر النيل، وتخلص المتهم من سيارة المجني عليه بالتخلي عنها بمنطقة المريوطية وقام وزوجته بتنظيف مسرح الجريمة بالكامل من آثار الدماء.وجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في محرر عرفي وسرقة مستندات وأوراق وسرقة مبالغ مالية من القتيل، بعدما تبين استيلائهما على 10 آلاف جنيه.