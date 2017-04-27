-
رياضة
- البدري يدرس استمرار غالي أساسيا أمام الإنتاج الحربي
- عبد الحفيظ عن مجموعة الأهلي: الملعب هو الفيصل
- الليلة.. سموحة ضيفا ثقيلا على وادي دجلة بالدوري
- 6 لاعبين يغيبون عن قائمة الزمالك أمام طنطا
- سيلتيكس يهزم بولز ويتقدم 3-2 في الأدوار الاقصائية
- مورينيو يخطط لخطف لاعب تشيلسي
- تعرف على مواعيد مباريات الخميس المحلي والقنوات الناقلة
- البدري يبلغ طاهر رفضه المشاركة في البطولة العربية
- اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طنطا
- منتخب 99 يختتم استعداداته لودية الإمارات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«الجنايات» تنظر محاكمة أمين شرطة وزوجته قتلا تاجرا ومثلا بجثته بإمبابة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، محاكمة أمين شرطة بقسم شرطة الوراق، وزوجته المتهمين بقتل تاجر أدوات كهربائية بمنطقة إمبابة، وتقطيع جثته بمنشار كهربائي، بسبب خلافات على شقة سكنية
كانت نيابة شمال الجيزة الكلية أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد تحقيقات استمرت نحو عام، وكشف التحقيقات أن أمين الشرطة «وائل.م»، استأجر شقة بنظام القانون الجديد بعقار يملكه المجني عليه بإمبابة، تأخر في سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجني عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز أمين الشرطة عن السداد.وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين استخدموا حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى «حنان»، على استدراج التاجر للشقة وإغوائه وبالفعل استجاب المجني عليه.وذكرت التحقيقات أن المجني عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، وأطلق عليه رصاصة من سلاحه الميري أودت بحياته في الحال، ثم اتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار بإلقائها بنهر النيل، وتخلص المتهم من سيارة المجني عليه بالتخلي عنها بمنطقة المريوطية وقام وزوجته بتنظيف مسرح الجريمة بالكامل من آثار الدماء.وجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في محرر عرفي وسرقة مستندات وأوراق وسرقة مبالغ مالية من القتيل، بعدما تبين استيلائهما على 10 آلاف جنيه.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)