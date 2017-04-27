-
رياضة
- بتروجت يستضيف التعدين اليوم بالدوري الممتاز
- الليلة.. المقاولون يستدرج إنبي في الجبل الأخضر
- إيقاف الويلزي تيلور مباراتين بعد تسببه في إصابة كولمان
- الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي
- مبارة نارية بين مانشستر يونايتد ومان سيتي في كلاسيكو البريميرليج
- حمادة صدقى: صالح سليم أمر بضمي للأهلي قبل التوقيع للزمالك
- فحص طبي لـ«أكرم توفيق» قبل مران الأهلي.. اليوم
- أسامة عرابي: راض عن التعادل أمام الشرقية والمباريات القادمة صعبة
- حمادة صدقي: طارق سليم أجبرني على الاعتزال
- الأهلي يواجه الإسماعيلي في ختام دوري الجمهورية 2002
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تقرير: تراجع طفيف في أعداد القتلى والمصابين المدنيين في أفغانستان
كابول (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن عدد القتلى والمصابين المدنيين بسبب الحرب في أفغانستان شهد تراجعا طفيفا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وهو انخفاض نادر عزاه المسؤولون في جانبه الأكبر إلى فرار سكان من مناطق القتال.
وذكر تقرير ربع سنوي أصدره محققون في شؤون حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في كابول أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار قتل 715 مدنيا وأصيب 1466 آخرون وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة أربعة في المئة مقارنة بالعدد في الربع الأول من العام الماضي.
وأحد العوامل الرئيسية لهذا التراجع هو انخفاض بنسبة 19 في المئة في عدد ضحايا الاشتباكات البرية بين قوات الأمن الأفغانية والجماعات المتمردة مثل حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية. لكن المحققين قالوا إن الانخفاض يعود على الأرجح إلى فرار أكثر من نصف مليون أفغاني من مناطق القتال خلال عام 2016 وهو أعلى عدد للنازحين يسجل على الإطلاق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في بيان "في حين ترحب يوناما بمثل هذا التراجع وبكل الجهود الرامية لحماية المدنيين فإنها تشير إلى مستويات النزوح القياسية داخل أفغانستان خلال عام 2016 وإلى أن تراجع الأعداد ربما يعود إلى تحرك المدنيين من مناطق عديدة تضررت بشدة من الصراع".
وفي عام 2016 قتل 3498 مدنيا وأصيب 7920 آخرون وهو أكبر عدد للضحايا من المدنيين الأفغان خلال عام واحد.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)