كابول (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن عدد القتلى والمصابين المدنيين بسبب الحرب في أفغانستان شهد تراجعا طفيفا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وهو انخفاض نادر عزاه المسؤولون في جانبه الأكبر إلى فرار سكان من مناطق القتال.

وذكر تقرير ربع سنوي أصدره محققون في شؤون حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في كابول أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار قتل 715 مدنيا وأصيب 1466 آخرون وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة أربعة في المئة مقارنة بالعدد في الربع الأول من العام الماضي.

وأحد العوامل الرئيسية لهذا التراجع هو انخفاض بنسبة 19 في المئة في عدد ضحايا الاشتباكات البرية بين قوات الأمن الأفغانية والجماعات المتمردة مثل حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية. لكن المحققين قالوا إن الانخفاض يعود على الأرجح إلى فرار أكثر من نصف مليون أفغاني من مناطق القتال خلال عام 2016 وهو أعلى عدد للنازحين يسجل على الإطلاق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في بيان "في حين ترحب يوناما بمثل هذا التراجع وبكل الجهود الرامية لحماية المدنيين فإنها تشير إلى مستويات النزوح القياسية داخل أفغانستان خلال عام 2016 وإلى أن تراجع الأعداد ربما يعود إلى تحرك المدنيين من مناطق عديدة تضررت بشدة من الصراع".

وفي عام 2016 قتل 3498 مدنيا وأصيب 7920 آخرون وهو أكبر عدد للضحايا من المدنيين الأفغان خلال عام واحد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)