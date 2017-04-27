وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا عن ضبط كل من: |ز.م.|47 سنة عامل ومقيم بناحية سمهود مركز أبوتشت وبحوزته بندقية خرطوش و|ا.م.24 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الفواخير قسم قنا وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، و|م.ش 52 سنة عامل ومقيم بالفواخير قسم قنا وبحوزته 500 جرام بانجو، و|س.ح27 سنة عاطل ومقيم بمدينة العمال قسم قنا وبحوزتهما كمية من البانجو وزنت كيلو جراما و(15) قرصا من عقار التامول المخدر و180 جنيها.