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ضبط 4 متهمين بحيازة أسلحة ومخدرات بحملة أمنية في قنا
27
ابريل
2017
08:45 AM
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة
وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا عن ضبط كل من: |ز.م.|47 سنة عامل ومقيم بناحية سمهود مركز أبوتشت وبحوزته بندقية خرطوش و|ا.م.24 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الفواخير قسم قنا وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، و|م.ش 52 سنة عامل ومقيم بالفواخير قسم قنا وبحوزته 500 جرام بانجو، و|س.ح27 سنة عاطل ومقيم بمدينة العمال قسم قنا وبحوزتهما كمية من البانجو وزنت كيلو جراما و(15) قرصا من عقار التامول المخدر و180 جنيها.
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