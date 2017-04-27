ضبط 25 طن مواد تموينية مجهولة المصدر في قنا

تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من ضبط 25 طن مواد تموينية مجهولة المصدر بمركز فرشوط شمال المحافظة