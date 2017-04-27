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ضبط 25 طن مواد تموينية مجهولة المصدر في قنا
27
ابريل
2017
08:45 AM
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تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من ضبط 25 طن مواد تموينية مجهولة المصدر بمركز فرشوط شمال المحافظة
كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد بضبط |م.ع.47 سنة سائق ومقيم بمدينة فرشوط وبحوزته (25) طن أرز بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات لتتولي النيابة التحقيق.
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