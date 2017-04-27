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«سيدة» تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بسبب الأنانية
تسبب عمل سيدة في تحويل حياتها الزوجية إلى معاناة مع زوجها ومشكلات بينهما، استمرت خمس سنوات إلى أن انتهت بطلب خلع أمام محكمة الأسرة
تقول مقيمة الدعوى «من حقي أشتغل ويبقي ليا كيان لكن زوجي رفض أكمل شغل، علشان بترقي وهو لا، لأنه أناني، ومنذ أن تزوجنا وأنا أعمل وهو يعلم جيدا أن عملي أهم شيء في حياتي وتعبت كثيرا حتى أوصل لمكانة تليق بي كزوجة له، وهو بسهولة يريد مني أن أمتنع عن العمل لمجرد أنه لم يترق|. وتابعت «اتفقنا قبل الزواج أنني سأظل أعمل وأن هذا لن يؤثر على بيتنا فأنا أعلم جيدا واجباتي كزوجة وأم في البيت ولكنني أريد تحقيق ذاتي طالما استطعت الحفاظ على التوازن بين عملي ودوري كزوجة لكن الأمر لم يروق لزوجي وبدلا من أن يكافح ليتفوق بعمله بدأ ينظر بأنانية إلى»..وأضافت مقيمة الدعوى: «كلما كان يشاهدني أتقدم في عملي خطوة كان يأكل في نفسه ويصيح على، ووصل الأمر إلى الاعتداء على جسديا فقررت إقامة دعوى خلع ضده حتى أركز في عملي، وأتخلص من الحياة مع زوج متخلف فكريا وأنصح كل سيدة بأن تثبت نفسها في عملها بدلا مع الحياة مع إنسان أناني».
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