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الحكم على زوجة والد «طفل الشروق» اليوم بتهمة تعذيبه
تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، اليوم الخميس، حكمها على زوجة والد الطفل |آسر| لاتهامهم بتعذيبه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|طفل الشروق|
كانت نيابة الشروق، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول، أحالت زوجة والد الطفل |آسر| لمحاكمة جنائية عاجلة.وأضاف نص قرار النيابة، أن زوجة الأب ستلاقي عقابها، لكن مع مراعاة أنها أم لمولود، حتى لا يكون مصيره كمصير شقيقه من الأب.وأوضح القرار أن الأم هي الأولى برعاية أولادها |آسر وملك|، وأنها خصم شريف في جميع القضايا، لذلك أمرت النيابة بتسليمها الأطفال.وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت صحة رواية الطفل، وتعرضه للضرب بآلة حادة.كان قسم شرطة الشروق، تلقى بلاغًا من مدرسة مينا للغات تفيد فيه بتعرض طفل للتعذيب على يد زوجة والده، وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل |آسر أمجد| فقد وعيه عقب دخوله الفصل من شدة الضرب والتعذيب الذي يتعرض له على يد زوجة والده، فتم نقله إلى مستشفى الشروق التي تبين من الكشف عليه تعرضه للتعذيب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بما تقدم.
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