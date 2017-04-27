وقالت |ا. ن| لـ«فيتو»: «علشان يعاقبني بيخليني اقشر 5 كيلو بصل لحد ما أجرح إيدي من كتر العياط» وتابعت مقيمة الدعوى: «تزوجنا منذ عدة أشهر وكان أكبر مني بعدة سنوات تزوجته بِناء على رغبة أهلي وكثرة إلحاحهم وخاصة بعد تخرجي، وكل بنات عائلتي تزوجن ما عدا أنا».وأضافت المدعية: «في النهاية وافقت على طلب أهلي بالزواج منه وكان لديه شقة وجاهزا للزواج وأهلي وافقوا عليه وبعد وقت قصير تزوجنا وكان ذلك أسوأ يوم في حياتي لأنني لم أتعرف عليه جيدا وعلى سلوكياته وطباعه وعلمت بعد ذلك أنه شخص أناني وخائن وكاذب لا يعيش دقيقة بدون أن يكذب، بالإضافة إلى |لسانه الطويل| وكان يعتدي على يوميا لفظيا وجسديا؛ لأنه لا يعلم معنى الإنسانية والرحمة».وتابعت: |الكام شهر اللي عشتهم معاه شوفت فيهم أسود أيام حياتي، عايزة ربنا يخلصني منه بقى على خير|.