-
رياضة
- أسامة عرابي: راض عن التعادل أمام الشرقية والمباريات القادمة صعبة
- حمادة صدقي: طارق سليم أجبرني على الاعتزال
- الأهلي يواجه الإسماعيلي في ختام دوري الجمهورية 2002
- برشلونة وريال يواصلان صراعهما في الدوري بعد فوزين كبيرين
- توتنهام يرفض الاستسلام وارسنال يقترب من المربع الذهبي
- حسام البدري: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا
- حسام البدري يرفض مشاركة الأهلي في البطولة العربية للأندية
- طلعت يوسف: أتوقع صعود الزمالك واتحاد العاصمة.. وأهلي طرابلس في مأزق
- بالصور.. المصري يعلن تجديد عقد التوأم
- البدري: أتمنى ضم خالد قمر.. واللاعب يرد: شرف كبير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بسبب «تقشير البصل»
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة طالبت خلالها بالخلع من زوجها لغرابة تصرفاته معها وتعامله بطريقة غير لائقة
وقالت |ا. ن| لـ«فيتو»: «علشان يعاقبني بيخليني اقشر 5 كيلو بصل لحد ما أجرح إيدي من كتر العياط» وتابعت مقيمة الدعوى: «تزوجنا منذ عدة أشهر وكان أكبر مني بعدة سنوات تزوجته بِناء على رغبة أهلي وكثرة إلحاحهم وخاصة بعد تخرجي، وكل بنات عائلتي تزوجن ما عدا أنا».وأضافت المدعية: «في النهاية وافقت على طلب أهلي بالزواج منه وكان لديه شقة وجاهزا للزواج وأهلي وافقوا عليه وبعد وقت قصير تزوجنا وكان ذلك أسوأ يوم في حياتي لأنني لم أتعرف عليه جيدا وعلى سلوكياته وطباعه وعلمت بعد ذلك أنه شخص أناني وخائن وكاذب لا يعيش دقيقة بدون أن يكذب، بالإضافة إلى |لسانه الطويل| وكان يعتدي على يوميا لفظيا وجسديا؛ لأنه لا يعلم معنى الإنسانية والرحمة».وتابعت: |الكام شهر اللي عشتهم معاه شوفت فيهم أسود أيام حياتي، عايزة ربنا يخلصني منه بقى على خير|.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)