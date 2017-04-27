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فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية
كراكاس (رويترز) - قالت فنزويلا إنها ستنسحب من منظمة الدول الأمريكية فيما يعمق العزلة الدبلوماسية للدولة التي يقودها الاشتراكيون والتي تمضي بالفعل في مسار مخالف للتحول المطرد لأمريكا اللاتينية صوب اليمين.
وقال معارضون للرئيس نيكولاس مادورو إن من الممكن طرد فنزويلا من المنظمة متهمين الحكومة بتقويض الديمقراطية بتأجيل الانتخابات وعدم احترام الكونجرس الذي تقوده المعارضة.
وقالت فنزويلا إن الإجراء يأتي ردا على حملة تدعمها واشنطن ضد الحزب الاشتراكي وتهدف للتعدي على سيادة فنزويلا.
وقالت وزيرة الخارجية ديلسي رودريجيز في بيان تلفزيوني يوم الأربعاء "بناء على أمر الرئيس نيكولاس مادورو سنقدم غدا خطاب انسحاب من منظمة الدول الأمريكية وسنبدأ إجراءات سوف تستغرق 24 شهرا."
جاء الإعلان بعدما وافقت المنظمة يوم الأربعاء على عقد اجتماع لوزراء الخارجية لبحث الوضع في فنزويلا. كان مادورو قد حذر يوم الثلاثاء من أن فنزويلا ستنسحب من المنظمة إذا تمت الدعوة للاجتماع.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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