وأسفرت الجهود خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، عن ضبط 21 قضية مواد بترولية، وأسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها |207 أسطوانات بوتاجاز- 63400 لتر سولار وبنزين|، و89 قضية مخالفات المخابز والأقماح، و82 قضية في مجال الغش التجاري.كما ضبطت الأجهزة الأمنية 27 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية، و40 قضية في مجال اللحوم والطيور غير الصالحة للاستهلاك، و40 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و5 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، و4 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام.