اخبار مصر
-
رياضة
- شارابوفا تدشن عودتها من الإيقاف بالفوز على فينشي
- برشلونة يقسو على اوساسونا بسباعية في الدوري الاسباني
- بالصور.. حفل توزيع جوائز بطولة الجمهورية للتنس للناشئين
- الحلو يحضر افتتاح بطولة أفريقيا وفاطمة بنت مبارك الدولية للرماية
- إيناسيو يصحح أخطاء لاعبي الزمالك في لقاء المصري
- ماكيدا: الالتزام التكتيكي وراء تحقيق الفوز على الجيش
- طارق يحيى: الجيش الأحق بنقاط مواجهة الاتحاد السكندري
- باسم مرسي يعود لتدريبات الزمالك أحمد توفيق يواصل مرانه التأهيلي
- الزمالك يؤدي مرانه بميت عقبة وتدريبات خفيفة للأساسيين
- محمد مجدي يؤدي تدريبات تأهيلية في الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط ٣عاطلين قتلوا سائقا لسرقته في أكتوبر
26
ابريل
2017
22:45 PM
بواسطة
قتل ٣ عاطلين سائق سيارة نقل أثناء سيره بسيارته في منطقة أكتوبر، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم
وكان المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا يفيد بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السائق بسيارته تعرض للسرقة بالإكراه من قبل مجهولين، وأنه عندما قاومهم تعدوا عليه من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، محدثين إصابته التي أودت بحياته.وبإجراء التحريات اللازمة، أمكن التوصل إلى المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع