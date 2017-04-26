وكان المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا يفيد بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السائق بسيارته تعرض للسرقة بالإكراه من قبل مجهولين، وأنه عندما قاومهم تعدوا عليه من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، محدثين إصابته التي أودت بحياته.وبإجراء التحريات اللازمة، أمكن التوصل إلى المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.