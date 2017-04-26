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ضبط ١٥ طربة حشيش داخل منزل ببولاق الدكرور
26
ابريل
2017
19:46 PM
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ضبط رجال مباحث الجيزة ١٥ طربة حشيش داخل منزل بمنطقة الجيزة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة
وكانت معلومات وردت لرجال مباحث بولاق الدكرور، تفيد بحيازة عاطل لمواد مخدرة داخل منزله، بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات.وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المنزل وضبط ١٥ طربة بداخله، تحرر المحضر اللازم، وجار تكثيف جهود التحريات لضبط المتهم بحيازتها.
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