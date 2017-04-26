وكانت معلومات وردت لرجال مباحث بولاق الدكرور، تفيد بحيازة عاطل لمواد مخدرة داخل منزله، بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات.وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المنزل وضبط ١٥ طربة بداخله، تحرر المحضر اللازم، وجار تكثيف جهود التحريات لضبط المتهم بحيازتها.