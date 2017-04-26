عقد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، اجتماعا طارئا للرد على البرلمان، بعد موافقته على قانون الهيئات القضائية

ويدرس نادي مجلس الدولة طرق التصعيد ضد البرلمان، لاسيما أن النواب ضربوا بملاحظات قسم التشريع عرض الحائط، ولم يبالوا بها، كما أنهم لم يهتموا برفض جميع الهيئات القضائية لمشروع القانون.