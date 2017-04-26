وبرر المصدر الذي رفض ذكر اسمه، تعذر نقل المتهمين لجلسات محاكمتهم إلى انشغال وزارة الداخلية في تأمين زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني إلى مصر، التي تبدأ الجمعة.وتتضمن الزيارة استقبالًا رسميًا في مطار القاهرة، ثم التوجه إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.ويتوجه البابا بعد ذلك إلى المؤتمر العالمي للسلام؛ لإلقاء كلمته وللاستماع إلى كلمة الشيخ الطيب، وبعد ذلك يتوجه البابا إلى مقابلة عدد من المسئولين. ويستمع إلى كلمة الرئيس السيسي ويلقي كلمته، ثم يتوجه البابا فرنسيس للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويلقي كل منهما كلمة عقب اللقاء المشترك.