وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 متهمين لقيامهم بأعمال البلطجة واستعراض القوة، و8 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين وبحوزتهم 8 قطع سلاح أبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.