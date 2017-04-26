باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يوم الأربعاء إنه سيصوت لمرشح الوسط إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في السابع من مايو أيار.

وقال ساركوزي في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتخذ هذا القرار لأن البديل سيكون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان مشددا على أن منح صوته لماكرون لا يعني تبنيه لبرنامجه الانتخابي.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)