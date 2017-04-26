تقرير: الاتحاد الأوروبي ضاعف في 2016 عدد الحاصلين على حق اللجوء

بروكسل (رويترز) - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء إن دول الاتحاد منحت في عام 2016 حق اللجوء لأكثر من مثلي العدد الذي نال هذا الحق في 2015.

وأضاف أن معظم هؤلاء فروا من الحرب في سوريا والعراق.

وقال المكتب إن ما يزيد قليلا عن 700 ألف لاجئ حصلوا على حق اللجوء في 2016 مقابل نحو 330 ألفا في 2015. ومنحت ألمانيا 445 ألفا اللجوء في 2016 وهو ما يزيد ثلاث مرات عن العدد في 2015. وتأتي بعدها بفارق كبير السويد ثم إيطاليا وفرنسا.

وأبلغت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) عن تراجع عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد في 2016 مما قد يعني أن تزايد عدد الحاصلين على حق اللجوء ربما يعكس ولو في جانب منه طول الإجراءات اللازمة.

وقال اليوروستات إن أكثر من نصف من حصلوا على اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي جاءوا من سوريا وجاء واحد من كل عشرة لاجئين من العراق وأفغانستان.

وأتيحت للسوريين أفضل فرصة للحصول على اللجوء إذ وافقت السلطات على أكثر من 98 في المئة من الطلبات المقدمة من لاجئين سوريين وجاء بعدهم الإريتريون ثم من لا يحملون جنسية.

وذكر مكتب الإحصاءات أن القادمين من البلقان وجنوب آسيا هم الأكثر عرضة لرفض طلباتهم على الأرجح.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)