موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء عن سيرجي رودسكوي المسؤول في الجيش الروسي قوله إن الجيش يعتقد إن ما يصل إلى 4500 من الروس ومواطني الجمهوريات السوفيتية السابقة كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في مطلع عام 2015.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)