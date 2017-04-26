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أولوند يطلب من الوزراء العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بلوبان
26
ابريل
2017
13:22 PM
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باريس (رويترز) - طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند من وزراء الحكومة يوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من مايو أيار في مواجهة إيمانويل ماكرون.
وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم أولوند إن الرئيس طلب من الوزراء "إلزام أنفسهم تماما في الحملة الانتخابية بضمان حصول لوبان على أقل نسبة ممكنة".
وأضاف لو فول أن أولوند الذي حث الفرنسيين على التصويت لماكرون طلب من كل وزير "حشد كل جهوده في هذه الحملة".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
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