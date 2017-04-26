بروكسل (رويترز) - قالت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي مسؤولة عن التعامل مع أنقرة يوم الأربعاء إن تركيا ستغلق الباب أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي إذا ما تبنت تعديلات دستورية أقرها استفتاء شعبي الأسبوع الماضي.

تأتي تصريحات كاتي بيري بعد يوم من تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع رويترز بأن بلاده لن تنتظر على أبواب أوروبا للأبد وإنه مستعد للانسحاب من محادثات الانضمام للاتحاد إذا استمر تصاعد الخوف من الإسلام والعداء من قبل بعض الدول الأعضاء في التكتل.

وبيري نائبة هولندية تنتمي ليسار الوسط ومقررة لجنة خاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي.

وقالت بيري للصحفيين قبل جلسة لمناقشة العلاقات مع تركيا إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلق رسميا محادثات عضوية تركيا إذا ما مضي إردوغان في تطبيق كل التعديلات التي تعزز صلاحياته. وتشهد محادثات العضوية جمودا منذ فترة طويلة.

وقالت بيري "بما أنه في ظل مثل هذا الدستور لا يمكن لتركيا أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فمن غير المنطقي أيضا مواصلة المناقشات بشأن انضمامها".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)