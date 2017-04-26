تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من صاحب كافتيريا يفيد بتضرره من مسئولي الأمن بنادي الزمالك، وتعرضهم الدائم للعاملين لديه أثناء قيامهم بتجديدات في الكافتيريا، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم