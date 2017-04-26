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تجديد حبس مدير دار أيتام وإخصائي وعاملين في الشيخ زايد
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، بتجديد حبس مدير دار أيتام إشراقة، وأخصائى اجتماعي، وعاملين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتعذيب أطفال دار أيتام مملوكة لزوجة الراحل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق
كان رجال مباحث الجيزة، ألقوا القبض على مدير دار أيتام إشراقة، داخل محل سكنه بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، كما تم ضبط إخصائي اجتماعي، وعاملين، وذلك على خلفية اتهامهم بتعذيب أطفال الدار.بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتعرض أطفال دار أيتام |إشراقة| للتعذيب، على يد مديرها.وبعرض المحضر على النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه في كمين أمني، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.كانت النيابة استمعت لأقوال 16 طفلا من دار أيتام تملكها زوجة عاطف عبيد في واقعة تعذيب واعتداء جنسى عليهم داخل الدار، وأكد 5 أطفال تعرضهم لاعتداءات جنسية وتعذيب فأمرت النيابة بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى وبيان ما بهم من إصابات أو آثار لاعتداءات جنسية.
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