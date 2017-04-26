قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن شرطي محطة فيصل الذي قتل صباح اليوم الأربعاء، كان يعمل بإدارة النقل والمواصلات

وكان اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من محطة مترو فيصل، بالانتقال والفحص تبين للعقيد طارق حمزه مفتش المباحث والرائد هاني الحسيني، رئيس المباحث، والنقيب أحمد مندور والخبير محمد حسن بالأدلة الجنائية أن المجني عليه لقي مصرعه عقب إصابته بـ٣ طلقات نارية، وفر المتهمون هاربين.وأمر العراقي بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد عبد التواب وإشراف اللواء إبراهيم الديب لتحديد مكان هروب المتهمين ونشر الأكمنة لضبطهم.