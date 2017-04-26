شن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كل من |م م| 33 عاما - عاطل بحوزته قطعة كبيرة لمخدر الحشيش | تزن نحو 200 جرام بقصد الاتجار و|س خ| 45 عاما - عاطل مقيم بدائرة قسم ثان الرمل وبحوزته |30| قطعة حشيش |تزن نحو 50 جراما بقصد الاتجار|