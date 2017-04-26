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ضبط 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية
26
ابريل
2017
11:46 AM
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شن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كل من |م م| 33 عاما - عاطل بحوزته قطعة كبيرة لمخدر الحشيش | تزن نحو 200 جرام بقصد الاتجار و|س خ| 45 عاما - عاطل مقيم بدائرة قسم ثان الرمل وبحوزته |30| قطعة حشيش |تزن نحو 50 جراما بقصد الاتجار|
وألقى الضباط القبض على |ش ظ| 36 عاما - عاطل بحوزته |500| قرص مخدر |بقصد الاتجار| و|س ع| 40 عاما - عاطل بحوزته لفافة هيروين |تزن نحو 80 جراما بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.
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