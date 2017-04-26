جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، حبس القيادى الإخوانى أشرف خطاب، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على العنف

وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية المقيدة برقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، ارتكاب جرائم: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، والدعوة للتظاهر بدون تصريح. كانت قوات الأمن ألقت القبض على أشرف عمر السيد أحمد خطاب 47 سنة، مديرا بشركة أدوية بــ 6 أكتوبر، ومقيم بكرداسة في الجيزة بتهمة التحريض على العنف.