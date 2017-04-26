ويجرى الآن طارق جودة، وكيل أول نيابة الحوادث، مناظرة لجثمان المجني عليه لبيان ما به من إصابات. وكان ملثمون أطلقوا صباح اليوم الأربعاء وابلا من الأعيرة النارية على أمين شرطة بجوار مترو فيصل فأردوه قتيلا وفروا هاربين. وأشارت التحريات الأولية التي تجرى بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن أمين شرطة بقطاع النقل والمواصلات أثناء وجوده بالقرب من مترو فيصل، أمطره مجهولون ملثمون بالرصاص وفروا هاربين. ورجحت التحريات الأولية التي تجرى برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الثأر وراء الجريمة فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة لكشف هوية المتهمين.