أنقرة (رويترز) - أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال ألف شخص وألقت القبض على 803 ليل الثلاثاء في عمليات نفذتها في مختلف أنحاء البلاد استهدفت شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.

وتتهم أنقرة كولن بالتدبير لانقلاب فاشل العام الماضي.

وذكرت مصادر أمنية أن العمليات استهدفت هيكل الشبكة في الشرطة وأن معظم المعتقلين من ضباط الشرطة. وأضافت أن السلطات ستنقل المعتقلين إلى أنقرة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)