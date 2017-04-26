تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة |١١| اليوم الأربعاء، الطعن المقام من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة الانتخابات

وينتظر مجلس الجبلاية قرار المحكمة الإدارية العليا، وفي حال قَبول الطعن سيتم الدعوة لإجراء انتخابات على مقعدي الثنائي حازم وسحر الهواري، عقب تأييد المحكمة الاقتصادية حكم الحبس 5 سنوات. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بحل الاتحاد المصري لكرة القدم.