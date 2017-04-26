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اليوم.. الحكم في دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لجمال مروان
تصدر الدائرة 114 بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتي تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها |جيمى|
وتعود الواقعة عندما أقامت قمر دعوى إثبات نسب لطفلها |جيمى| ضد صاحب قنوات ميلودي جمال مروان، تطالب فيها باعترافه بأبوته للطفل بعدما أنكر زواجه منها، وصلته بالطفل.واتهمت الفنانة رجل الأعمال بسرقة ورقة الزواج، كما طالبته بإجراء تحليل الـ|DNA| إلا أن الدعوى رفضت لعدم تقديم المطربة طلب بالتسوية وديا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها، فاستأنفت على الحكم، وقُبل الاستئناف على قرار محكمة أول درجة.وتم تحديد جلسة 4 يناير لنظر أولى جلسات القضية، ثم أجلت إلى أول مارس لاتخاذ رأي النيابة النهائي، وفي يوم 29 مارس الماضي صدر الحكم برفضها لتستأنف على الحكم من جديد وتحيلها المحكمة للتحقيق، وتعد هذه هي الفرصة الأخيرة للفنانة لإثبات نسب نجلها لرجل الأعمال.يذكر أن الفنانة أجرت هي والطفل تحليل «DNA» بأحد المعامل الطبية وتم تسليم تقرير نتائج سحب العينة إلى السفارة المصرية بلبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية، التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة لمضاهاتها بتحليل |DNA| جمال مروان، إلا أن مروان رفض إجراء التحليل بزعم أنه لم يتزوجها.
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