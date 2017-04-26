وتمكنت مباحث التموين من تحرير 50 قضية تموينية متنوعة شملت |مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وعدم تشغيل المخابز في موعدها المحدد، كما تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام، والمدعمة بمجموعات قتالية من تنفيذ 600 حكم قضائي.وفي سياق متصل، ألقت المباحث الجنائية القبض على 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية متنوعة، كما تمكنت إدارة المرور من تحرير 1179 مخالفة مرورية متنوعة. تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.