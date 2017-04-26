تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالإعدام شنقا، وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته.كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 188 متهما إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيل.